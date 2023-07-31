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        Haberler Yaşam İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 700'e ulaştı

        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 700'e ulaştı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 700'e ulaştı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvama alanı şu an 700'e ulaştı. Rekora gidiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:13
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        Yuva sayısı 700'e ulaştı... "Rekora gidiyoruz"
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        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

        Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

        DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 700'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

        Prof. Dr. Kaska, "Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor.

        İztuzu'nda yaşayan carettalar çok iyi korunuyor. Bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar. İki haftalık aralarla ortalama 2 ile 6 yuva yapabiliyorlar. Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvalama alanı şu an 700'e ulaştı. Rekora gidiyoruz" diye konuştu.

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        #İztuzu Plajı
        #caretta caretta
        #caretta yuva sayısı
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