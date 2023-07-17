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        İznik Gölü'nden 2000 yıllık ok çıktı

        UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'in her köşesinden neredeyse tarihi eser çıkıyor. İznik Gölü'nde plaj işleten genç adam, savaşta kullanılan Roma dönemine ait demir ok buldu. 2000 yıllık ok müze yetkililerine teslim edildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 10:37
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        İznik Gölü'nden çıktı!
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        Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış İznik’te yine ilginç bir olay yaşandı.

        İznik’e bağlı Göllüce Mahallesi'nde plaj işletmecisi olan Tarkan Koldaş gölde temizlik yaparken eline sert bir demir takıldı.

        Tarihi bir ok ucu olduğu öğrenilen cisim hemen koruma altına alındı.

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarkan Koldaş, "Burada hizmet vermek açısından sürekli temizlik yapıyoruz. Kumla taşın arasında bu okun ucunu bulduk. Zaten İznik çok önemli tarihi bir kent. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri kayıt altına aldı. Eseri müzeye teslim edeceğiz. Buradan zaten devamlı tarihi objeler çıkmaktadır" dedi.

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        #İznik Gölü
        #2000 yıllık ok
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