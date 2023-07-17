İznik Gölü'nden 2000 yıllık ok çıktı

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Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış İznik’te yine ilginç bir olay yaşandı.

İznik’e bağlı Göllüce Mahallesi'nde plaj işletmecisi olan Tarkan Koldaş gölde temizlik yaparken eline sert bir demir takıldı.

Tarihi bir ok ucu olduğu öğrenilen cisim hemen koruma altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarkan Koldaş, "Burada hizmet vermek açısından sürekli temizlik yapıyoruz. Kumla taşın arasında bu okun ucunu bulduk. Zaten İznik çok önemli tarihi bir kent. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri kayıt altına aldı. Eseri müzeye teslim edeceğiz. Buradan zaten devamlı tarihi objeler çıkmaktadır" dedi.