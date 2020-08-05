İzmir'de, edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerince, 1 Ağustos günü saat 06.30’da, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkartıldı.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Saatlerce Ege Denizi'nde kalan sığınmacılara, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gıda yardımında bulunuldu.