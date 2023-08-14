İzmir Urla'da deprem! İşte 14 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Ağustos Pazartesi günü için yayınlandı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde birçok deprem meydana geliyor. AFAD tarafından açıklanan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi İzmir Kötfezi Urla'da deprem meydana geldi. İşte 14 Ağustos Kandilli ve AFAD so depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma olan depremin ardından afet bölgesinde sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 14 Ağustos Pazartesi günü saat 08:05'te İzmir Urla'da deprem oldu. İşte 14 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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İZMİR URLA'dA KORKUTAN DEPREM!
AFAD verisi ile Ege Denizi İzmir Körfezi Urla'da saat 08:05'te 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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