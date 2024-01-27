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        Haberler Gündem İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj - Son dakika haberleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrar ve güvene ihtiyacı bulunduğunu vurgulayarak, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Her gün bir yalan, her gün bir fitne ile milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor" dedi. Erdoğan, "Son dönemde yürütülen kampanyalara bu gözle bakılmasını istiyorum. Biz hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:26
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        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "2060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Şehir hastanemiz gerçekten güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu.

        Bu dev hastanenin altyapısı itibariyle buranın yollarıyla alakalı, 'Kim yaptı' diye sorarsınız değil mi? Büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Altyapı olarak yollarını yapmadı. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. İlk etabı hallettik ama yetmez. Yollarıyla alakalı ikinci etabını yine Ulaştırma Bakanlığımız yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

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        4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da hizmete açıyoruz. İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım hizmetlerimizin nişanesidir.

        Şimdi seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte güzel İzmir'imizin güzel insanları Hamza Dağ'ı İzmir'in başına getirecek ve İzmir'imizin altyapı çileleri sona erecek. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli biz yaptık, sahilde birçok yolları yaptık. Konak Tüneli'ni yaptık. Gerek merkezi yönetim olarak biz, büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız.

        21 YILDA YAPILANLAR

        Hiçbir eser üretmeden şehre yük olanlara ibret olmasını istiyoruz. 2002 yılında hükümete gelirken sizlere bir söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye baktığımızda verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

        Okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. 800 bin yeni öğretmen atadık. Üniversiteyi herkese hak haline getirdik. Mesleki eğitimi ayağa kaldırdık. Sağlıkta şehirlerimizin tamamını en modern sağlık hizmetine kavuşturduk. 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz.

        Terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Türkiye'nin dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi haline getirdik. Yargı teşkilatımızı baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti verecek altyapıya kavuşturduk. Yargılama sürelerini kısaltarak adaletin hızla tesisini sağladık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 km'den aldık 30 bin km'ye yaklaştırdık. Ulaşım hatlarını çeşitlendirdik, güçlendirdik. İzmir-Ankara YHT hattını da hizmete alarak çalışmalarımızı taçlandıracağız.

        Toplu konutta 1,3 milyon konutla milletimizin güvenli konutlarda yaşamasını sağladık. 222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini artırdık. 1 milyona yakın konut ve işyerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık.

        Eser ve hizmetleri günlerce anlatsak bitmez. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı herkesi tebrik ediyorum.

        "MİLLETİMİZ KARANLIK BATAKLIĞINA İTİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

        Ülkemiz geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini başarıyla gerçekleştirdik. 31 Mart seçimlerini de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor. Bu seçimi de istikrarsızlığa, ekonomik bakımdan çöküşe sürüklemenin vesilesi haline getirmek isteyenler elbette boş durmuyor. Her gün bir yalan, her gün bir fitne ile milletimiz karamsarlık bataklığına itilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi yeniden kendi senaryolarındaki konuma çekmenin peşindeler.

        Türkiye tıpkı ecdadın, Cumhuriyetimizin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri güç olarak bağımsız olduğu için bugün dik bir duruş sergileyebiliyor. İstiklalimizden emin olmanın, istikbalimize güvenle bakmanın değeri, ödediğimiz bedelden fazlaydı. Son dönemde yürütülen kampanyalara bu gözle bakılmasını istiyorum. Biz hiçbir zaman asıl hedeflerimizden kopmuyoruz. Bugün de bizi en iyi milletimizin anladığına inanıyorum. Bugüne kadar en büyük gücümüz milletimizin desteği olmuştur. Bundan sonra da bu ülkenin 85 milyonunun duasıyla yolumuza devam edeceğiz.

        Bu ülkeyi dünyada hak ettiği yere yükseltmek istiyoruz. İzmir'in de bize destek, heyecan vermesini istiyoruz."

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