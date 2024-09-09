İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasının 102. yıl dönümü, Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra İzmir, Türk ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarıldı ve bu tarih, ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin gurur verici bir hatırası olarak hafızalarda yer aldı. İzmir'in kurtuluşu, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin birlikte hareket etme ve zorlukların üstesinden gelme kararlılığının da bir göstergesidir. Peki, 9 Eylül 1922'de ne oldu, İzmir nasıl düşman işgalinden kurtuldu? İşte, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde tarihi detaylar...