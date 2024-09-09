İzmir'in kurtuluşunun üzerinden tam 102 yıl geçti! 9 Eylül 1922'de ne oldu, İzmir nasıl kurtuldu?
İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasının 102. yıl dönümü, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biridir. 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı bildiride "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrinden sonra 9 Eylül günü İzmir'e giren Türk ordusu, burada Yunan askerlerini geri püskürtmüş ve İzmir'e yeniden bağımsızlık kazandırarak tarihe geçmiştir. İşte, İzmir'in kurtuluşu ve tarihi önemi...
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İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasının 102. yıl dönümü, Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra İzmir, Türk ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarıldı ve bu tarih, ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin gurur verici bir hatırası olarak hafızalarda yer aldı. İzmir'in kurtuluşu, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin birlikte hareket etme ve zorlukların üstesinden gelme kararlılığının da bir göstergesidir. Peki, 9 Eylül 1922'de ne oldu, İzmir nasıl düşman işgalinden kurtuldu? İşte, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde tarihi detaylar...
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9 EYLÜL 1922'DE NE OLDU?
Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi.
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Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos, Trikupis Afyonlu Ahmet Çavuş tarafından tutsak edildi.
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İZMİR'İN KURTULUŞU NASIL OLDU?
Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi.
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Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi. İzmir’e girerek Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çeken kişi ‘Kürt Reşo’ lakaplı Diyarbakırlı Süvari Çavuş Reşat Nazlı'dır.
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İZMİR'İN KURTULUŞUNUN ÖNEMİ NEDİR?
Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedeflerde İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış; Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazanmıştır.
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"İZMİRLİLER YUNAN KABUSUNDAN KURTULDU"
İzmir'in kurtuluşu haberleri 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Anadolu basınında yer almıştır. Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayfasında İzmir'in kurtuluşu haberi “Süvarilerimiz Cumartesi günü öğleden evvel 10:30’da İzmir’e girmişlerdir. İzmirliler bu suretle Yunan kâbusundan kurtulmuşlardır” başlığı ile verilmektedir.
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10 Eylül 1922'de New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, Fransız Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nın aldığı haberlere göre, İzmir'e giren Türk birliklerinin düzgün davranış sergiledikleri belirtilmiştir.
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KÜLLERİNDEN DOĞAN TÜRKİYE
İzmir'in kurtuluşu ardından Mustafa Kemal Paşa, yabancı basını kabul ederek görüşlerini açıklamıştır. Bunun ardından 1 Ekim 1922 New York Times gazetesinde o zamana kadar olan kendisiyle ilgili en geniş haber-yorum yayınlanmıştır. Gazetede tam sayfa çıkan bu haberde, 41 yaşındaki Mustafa Kemal Paşa portresi ve "Küllerinden Doğan Türkiye" karikatürü de bulunmaktadır.
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