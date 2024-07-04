İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
İzmir'in Bornova, Balıkesir'in Kepsut, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Kastamonu'nun İhsangazi ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlanırken, Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli Tüneli de tekrar ulaşıma açıldı. 4 ilde söndürme çalışmaları sürerken Karabük'ün Ovacık ilçesinde de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İşte orman yangınlarını söndürme çalışmalarında son durum...
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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.
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İZMİR BORNOVA
Bornova'nın Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
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Yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli tüneli tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
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Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ulaştığı kırsal Beşyol ile Sarnıç mahalleleri boşaltıldı.
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Beşyol'da 3, Sarnıç'ta ise 4 ev zarar gördü.
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Bornova Belediyesi, orman yangınında evleri etkilenen vatandaşları öğrenci yurtlarına yerleştirirken, yaralı kurtarılan hayvanları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye aldı.
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Ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli Tüneli, saat 18.30 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı.
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İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 hava aracıyla alevlere müdahale edildiğini, alanın dar olması nedeniyle daha fazla hava unsurunun kullanılamadığını söyledi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti.
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HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
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Öte yandan, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.
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KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan 14 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Pazarcık ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor.
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Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında anız yangınında alevlerin ormana sıçraması sonucu başlayan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışırken Türkoğlu ilçesinin Cennnetpınarı mevkisinde ikinci bir orman yangını çıktı. Yine aynı nedenle çıkan yangına vakit kaybetmeden ekipler müdahale etti.
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden 195 personel, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankı, 1 dozer, 10 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ise 33 personel ve 10 araç olmak üzere toplam 228 personelin 50 araç ile havadan ve karadan müdahalesi sonucunda Türkoğlu’ndaki orman yangını, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı.
75 hektar ormanın yandığı yangının ardından soğutma çalışması başlatılırken, Pazarcık’taki yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.
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KASTAMONU
Kastamonu'da da dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına da müdahale ediliyor.
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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yangına helikopterle de havadan müdahale ediliyor.
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KARABÜK
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Alevlere 1 iş makinesi, 16 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.
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BALIKESİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide dün çıkan ve ormanlık alana sirayet eden yangına 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, greyder ve diğer kurumlardan gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale edildi.
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Bugün sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı. Ekipler, hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.
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