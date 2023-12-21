İzmir Hakimliğine kim atandı? İzmir hakimi kim oldu?

İzmir Hakimliğine kim atandı? İzmir hakimi kim oldu?

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bu kapsamda İzmir Hakimliğine kimin atandığı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "İzmir Hakimliğine kim atandı? İzmir hakimi kim oldu?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

İZMİR HAKİMLİĞİNE KİM ATANDI?

İzmir Hakimliğine daha önce Manisa Hakimliği yapmış Nuriye Özdemir Yılmaz atandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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