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İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Yaralanan 994 kişiden 847’si taburcu edildi, 147 kişinin de tedavisi devam ediyor. arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanırken, 5 binada çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler ve yaralananlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre can kaybının 95'e yükseldiğini belirten Koca, "Tedavisi halen devam eden hasta sayımız 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibarıyla tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847." ifadelerine yer verdi.

DOĞANLAR APARTMANI'NDA ÇALIŞMALAR SONA ERDİ: 17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan Seda Dinçer’in ardından çalışmalar sonlandırıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar sonlandırıldı. Çöken binanın altında son olarak 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama çalışmalarını bitirdi. Seda’yı tanıyanlar üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. Çalışmalar sırasında yan binanın da çökme riski taşıyabileceğini değerlendiren arama kurtarma ekipleri, içeride kimsenin kalmadığına emin olduktan sonra dinlenmeye çekildi.

Aynı binadan bu sabah 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından toplam 15 kişi sağ, 17 kişi ölü olmak üzere toplam 32 kişi çıkartılmıştı.

2 DİŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu´daki Rıza Bey Apartmanı´nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi.

Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.