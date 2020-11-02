Seda Dinçer'den acı haber!

İzmir’de meydana gelen 6.9 şiddetinde depremin ardından çok sayıda yurttaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Son olarak enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Bayraklı Manavkuyu'daki Doğanlar apartmanının 3'üncü katına yoğunlaşan ekipler, genç bir kızın sesini duyduklarını ve onunla birlikte hayatta olan 3 kişi tespit edildiğini ifade etmişti.

İHA'da yer alan habere göre, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi.

Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.