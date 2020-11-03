Babaanne ve 4 torundan acı haber!

İzmir'deki deprem faciasının ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında zaman ilerledikçe acı haperler de peş peşe gelmeye başladı. Depremde yıkılan Rızabey apartmanı enkazında aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.

Deniz Yücel ve Nilay Yücel´in çoçukları Lena (4),Diren (3),Feda (10) ve Vera (6) ile babaanneleri Arefe Yücel'in (60) cansız bedenlerine ulaşan ekipler enkazdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki günlerde enkaz başından ayrılmayan anne Nilay Yücel´in, çocuklarından birine ait bebeği elinden bir an olsun bırakmaması yürekleri sızlatmıştı.