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Haberler Gündem İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgesine gönderildi

İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgesine sevk edildi

İzmir Valiliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki ayrı depremle ilgili bu bölgelerde görevlendirilmek üzere İzmir'den 2 bin 331 personelin sevk edildiğini duyurdu

Giriş: 07.02.2023 - 02:41 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgesine gönderildi
İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgesine gönderildi
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DHA

İzmir Valiliği, Kahramanmaraş merkezli iki depremde etkilenen bölgelerde asayiş ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; bölgeye takviye ekip gönderildiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; 1023 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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