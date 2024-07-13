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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de yağmur suyuna basıp akıma kapılmışlardı! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Suya basıp akıma kapılmışlardı! İzmir'deki dehşette sıcak gelişme!

        İzmir'de, dün etkili olan sağanak sırasında 44 yaşındaki İnanç Öktemay ve 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapıldığı yerde, savcılık inceleme başlattı. Ayrıca, bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağın nedenini araştırılması içinde çalışma başlatıldığı bildirildi. İki kişinin akıma kapıldığı an da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:53
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        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 18.00 sıralarında İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

        İKİ ARKADAŞ AKIMA KAPILDILAR

        DHA'da yer alan habere göre sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44), sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapıldı.

        O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Özge Ceren akıma kapıldıktan sonra İnanç Öktemay yardım etmeye çalışıyor ve o da akıma kapılıyor.

        YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılar Öktemay ve Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        SOKAK ULAŞIMA KAPATILDI

        Yağmur, dün gece yarısı etkisini yitirdi. İki kişinin öldüğü yer ve sokak ulaşıma kapatılırken, kolluk kuvvetleri nöbet tutarak girilmesine izin vermiyor.

        KAÇAĞIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

        Savcılık inceleme gerçekleştirirken, bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağın nedenini araştırılacağı bildirildi.

        "ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM"

        İki kişinin akıma kapılıp öldüğü yerin yakınında restoran işleten Ahmet Güner (52), "20 metrelik mesafede esnafım. Çok üzücü bir olay. İki kişinin hayatına mal oldu. Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durum anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.

        "YILLARDIR YAPTIRAMADIK" MESAJI

        Öte yandan İzmir Konak'taki olayın tanığı olan bir kişinin olay anına ilişkin video ile yaptığı, "Yıllardır yaptıramadık. Belediyeyi aradık, TEDAŞ’ı aradık yıllardır yaptıramadık" mesajı dikkat çekti.

        ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili olarak GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz.

        Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" denildi.

        Açıklamada ayrıca, "Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #İzmir
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