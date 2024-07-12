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        Haberler Gündem İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

        İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

        İzmir'in Konak ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış beraberinde bir feci olayı getirdi. Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören bir kadın da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü. Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:22
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        İzmir'de feci olay!
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        İzmir'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı.

        AKIMA KAPILIP YERE DÜŞTÜ

        Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

        Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR GİDEMEDİ

        Öte yandan, gök gürültülü sağanağın dışında rüzgar da etkili oldu. Bayraklı'nın Turan Mahallesi'nde Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bir motosikletçinin aracını tutamayıp yere devirdiği de görüldü.

        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
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        #haberler
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