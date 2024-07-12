İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü

İzmir'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı.

Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR GİDEMEDİ

Öte yandan, gök gürültülü sağanağın dışında rüzgar da etkili oldu. Bayraklı'nın Turan Mahallesi'nde Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bir motosikletçinin aracını tutamayıp yere devirdiği de görüldü.