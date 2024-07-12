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İzmir, Kütahya, Denizli, Çorum ve İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İZMİR İzmir kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bayraklı Sevgi Yolu'nda ve bazı bölgelerde iş yerlerini su bastı. VAPUR SEFERLERİNE ARA VERİLDİ Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

KÜTAHYA Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına yol açtı. REKLAM Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu. Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitlerinde sel suları nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı. Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam üzeri aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağaçlar yola devrildi ve hasarlı kazalar meydana geldi. Özellikle Kınıklı, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan ve Kıbırşehitleri mahallelerinde belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı. Caddede bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü. YSE alt geçidindeki su birikintisi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.​​​​​​​

ÇORUM Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi. İlçede ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Yaklaşık 2 saat etkili olan yağışın ardından Sülemiş Deresi'nin debisi yükseldi. Dere yatağından taşan sel suları, çevredeki bazı tarım arazilerine doldu. Yoğun yağış nedeniyle ayrıca Aşdağul beldesinde bazı yollar da sel sularının taşıdığı çakıl taşlarıyla kaplandı.

İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi, bir otomobilde kayganlaşan yolda refüje çarptı. Kentin bazı ilçelerinde etkili olan sağanak trafik kazalarına neden oldu. Kağıthane Çağlayan Türken Sokak'ta bir ağaç, sağanak yüzünden park halindeki aracın üzerine devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı kesip hasar alan aracın üzerinden kaldırdı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ise kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Hasar gören araç ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Kazalar ve sağanak dolayısıyla bazı ana güzergahlar ile ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.​​​​​​​​​​​​​