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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüştü: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüştü: 7 yaralı

        İzmir'de 1 hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşanan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralanan 6 kişinin olayla ilgilisi olmadığı öğrenilirken 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 03:29 Güncelleme: 05.07.2024 - 03:31
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        Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüştü: 7 yaralı
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        ​Olay, saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı.

        POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA 7 KİŞİ YARALANDI

        C.G. ve O.Ç, dün buluşmak üzere sözleşti. İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve arkadaşı O.Ö. (29), C.G'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, olayda C.G. ile sokakta bulunan ve olayla ilgisi olmadığı öne sürülen E.S. (54), H.D. (30), İ.K. (38), M.S. (64), M.S. (32) ve S.T. (20) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KISA SÜREDE YAKALANDILAR

        Olay sonrası harekete geçen polis, olay yerinden kaçan O.Ç. ve O.Ö'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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