İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'nde C.K. yönetimindeki 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

İzmir'in Beydağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde Coşkun Kahraman (57) yönetimindeki 35 AB 3628 plakalı traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Kahraman'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.