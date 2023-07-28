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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi 13 gün sonra öldü

        İzmir'de silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi 13 gün sonra öldü

        İzmir Karabağlar'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özkan Omay, 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 01:00
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        Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, 13 gün sonra öldü
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kıraathanede bulunan Özkan Omay, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerce tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Omay, ilk müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Omay, müdahaleye rağmen 13 gün sonra hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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