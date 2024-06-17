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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de şehrin yakınında yangın! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İzmir'de şehrin yakınında yangın!

        İzmir Aliağa'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede büyüyen yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Öte yandan kentte Buca ve Çiğli'de de ormanlık alanlarda dumanlar yükseldiği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:17
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        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
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        İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı.

        BUCA'DA YANGIN

        AA'da yer alan habere göre Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

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        ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

        DHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.15'te çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        ÇİĞLİ'DE ORMAN YANGINI

        Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

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        #son dakika
        #İzmir
        #aliağa
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