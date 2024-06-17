İzmir'de şehrin yakınında yangın!
İzmir Aliağa'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede büyüyen yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Öte yandan kentte Buca ve Çiğli'de de ormanlık alanlarda dumanlar yükseldiği öğrenildi
İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı.
BUCA'DA YANGIN
AA'da yer alan habere göre Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.
ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
DHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.15'te çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.
ÇİĞLİ'DE ORMAN YANGINI
Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.