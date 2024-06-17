İzmir'de şehrin yakınında yangın!

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İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı.

BUCA'DA YANGIN

AA'da yer alan habere göre Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor. REKLAM

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA DHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.15'te çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. ÇİĞLİ'DE ORMAN YANGINI Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.