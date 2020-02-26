Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi Karşıyaka istikametinde seyir halindeki Burak Gizeler (29) yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gizeler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.