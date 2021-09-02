DHA

Kaza, saat 04.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 16 HDG 34 plakalı motosikletle seyir halinde olan Mustafa Uygur (25), henüz belirlenemeyen bir neden kontrolü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Uygur ile arkasında yolcu konumunda bulunan Merve Arduçlu (25) yola savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, il müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücü Uygur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Merve Arduçlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.