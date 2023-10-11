İzmir'de kaçakçılık operasyonu

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Eylül-5 Ekim arasında 12 operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Narlıdere ve Torbalı'da 1 ikamet, 9 iş yeri ve 2 araçta aramalar yapıldı.

Operasyonlarda 371 bin 400 boş makaron, 55 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 23,1 ton kaçak akaryakıt ürünü, 3,6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 330 cinsel içerikli hap, 680 gümrük kaçağı puro, 469 paket gümrük kaçağı sigara, 128 şişe sahte/kaçak içki, 6 elektronik sigara cihazı, 30 kilogram kıyılmış tütün, 13 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 elektronik sigara likiti, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerinde 11 umuma açık iş yerinde kaçak alkol denetimi yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.