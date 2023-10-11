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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kaçakçılık operasyonu

        İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 13 kişiye gözaltı

        İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 12 operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:59
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        İzmir'de kaçakçılık operasyonu
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Eylül-5 Ekim arasında 12 operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre, Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Narlıdere ve Torbalı'da 1 ikamet, 9 iş yeri ve 2 araçta aramalar yapıldı.

        Operasyonlarda 371 bin 400 boş makaron, 55 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 23,1 ton kaçak akaryakıt ürünü, 3,6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 330 cinsel içerikli hap, 680 gümrük kaçağı puro, 469 paket gümrük kaçağı sigara, 128 şişe sahte/kaçak içki, 6 elektronik sigara cihazı, 30 kilogram kıyılmış tütün, 13 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 elektronik sigara likiti, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Ayrıca Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerinde 11 umuma açık iş yerinde kaçak alkol denetimi yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        * Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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