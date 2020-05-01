DHA

Konak ilçesindeki bir otelde 2 yıldır kaldığı öğrenilen Fethi Şaşmaz'dan bir süredir haber alamayan kat görevlisi durumu yönetime bildirdi. Bunun üzerine yedek anahtarla odaya giren görevli, Şaşmaz'ı yatağında yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlisi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaşmaz'ın öldüğünü belirledi.

DHA'nın haberine göre; belediye doktoru yaptığı incelemenin ardından Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri otel odasında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fethi Şaşmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.