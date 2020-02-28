Çeşitli bölgelerden gelmeye başlayan göçmenler, İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar; Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerindeki sahillere gelmeye başladılar.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 160 kişilik grup, botlarla Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

EŞYALARIMIZI TOPLADIK

Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." diye konuştu.