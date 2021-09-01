İzmir'de denizde cansız beden bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Karantina Vapur İskelesi civarına balık tutmaya gelenler, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve daha sonra sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesi sonucu, cansız bedenin 71 yaşındaki Cevdet Görmüş'e ait olduğu tespit edildi.