İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 20.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6088 sokakta bulunan 4 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan ayakkabı imalathanesinde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.