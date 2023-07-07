İzmir'de anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, komşularının bir süredir kendilerinden haber alamadığı anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren (52), evlerinde ölü bulundu.

APARTMAN SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

DHA'nın haberine göre; olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti.

Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartman sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda, kapı açılmayınca polis tarafından olay yerine çilingir çağrıldı.