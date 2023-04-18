Baba ile oğlunun "kalk işe git" kavgası feci bitti!

DHA'da yer alan habere göre işçi emeklisi 6 çocuk babası Mehmet Ali K. (72), birlikte yaşadığı demir çelik fabrikasında çalışan oğlu Hasan Hüseyin K.'yi (36) işe gitmesi için uyandırmak için odasına gitti.

Hasan Hüseyin K., beline isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Hüseyin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı baba Mehmet Ali K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.