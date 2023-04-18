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Baba ile oğlunun "kalk işe git" kavgası feci bitti!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Hasan Hüseyin K. (36), işe gitmesi için kendisini uyandırınca tepki gösterip iterek yere düşürdüğü babası Mehmet Ali K. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Katil zanlısı baba, polis tarafından gözaltına alındı
Baba ile oğlunun "kalk işe git" kavgası feci bitti!
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İHA
İzmir'de yaşanan olay, Bayraklı ilçesinde saat 08.00 sıralarında, Yamanlar 7352 Sokak 13 numarada meydana geldi.
OĞLUNU UYANDIRMAK İÇİN ODASINA GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre işçi emeklisi 6 çocuk babası Mehmet Ali K. (72), birlikte yaşadığı demir çelik fabrikasında çalışan oğlu Hasan Hüseyin K.'yi (36) işe gitmesi için uyandırmak için odasına gitti.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Ancak işe gitmek istemediğini söyleyen Hasan Hüseyin K. babasına tepki gösterip, iterek yere düşürdü. Yerden kalkıp, yan odadan tüfeğini alan Mehmet Ali K., oğluna doğrultup, ateşledi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Hasan Hüseyin K., beline isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Hüseyin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINA ALINDI
Hasan Hüseyin K.'nin cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Ali K., emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cinayet zanlısı baba Mehmet Ali K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İzmir'de aile faciası! Baba ile oğlunun "kalk işe git" kavgası feci bitti! - Son dakika haberleri, İzmir haberleri/izmir-de-aile-faciasi-baba-ile-oglunun-kalk-ise-git-kavgasi-feci-bitti-son-dakika-haberleri-izmir-ha-3583849
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