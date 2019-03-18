İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bu kişileri durdurdu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'i Irak, 14'ü Filistin ve 5'i Suriye uyruklu 54 kişi daha sonra kıyıya çıkarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.