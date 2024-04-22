İzmir'de 2 gence öldüresiye dayak
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşları 23 olan iki genç, tanımadıkları 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Gençlerin öldüresiye dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Mahallesi'nde dün gece iki genç öldüresiye dövüldü.
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23 yaşlarında oldukları öğrenilen U.K. ve O.S. sokakta yürürken henüz belirlenemeyen nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı.
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U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla acımasızca dövüldü.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Saldırıya uğrayan iki genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi.
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Öte yandan gençlerin öldüresiye dövüldüğü anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.