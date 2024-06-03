Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 16 yaşındaki kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        İzmir'de 16 yaşındaki kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu

        İzmir'in Buca ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 16 yaşındaki çocuk bir apartmanın otoparkında ölü bulundu. Vücudunda morluklar olduğu belirlenen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:32 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp çocuk cinayete mi kurban gitti?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Buca'nın Adatepe Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki H.H.K'den haber alamayan yakınları, dün polise kayıp ihbarında bulundu.

        Çocuk için arama çalışması başlatıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.

        Bugün de devam eden arama çalışmalarında H.H.K, evlerinin yakınındaki bir apartmanın açık otoparkında yerde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ

        Sağlık ekipleri, vücudunda morluklar olan erkek çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun tabutuna sarılan annesi sinir krizi geçirdi.

        ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #kayıp çocuk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Habertürk Anasayfa