İzmir'de 16 yaşındaki kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu

Buca'nın Adatepe Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki H.H.K'den haber alamayan yakınları, dün polise kayıp ihbarında bulundu.

Çocuk için arama çalışması başlatıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.

Bugün de devam eden arama çalışmalarında H.H.K, evlerinin yakınındaki bir apartmanın açık otoparkında yerde hareketsiz halde bulundu.