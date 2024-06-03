İzmir'de 16 yaşındaki kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 16 yaşındaki çocuk bir apartmanın otoparkında ölü bulundu. Vücudunda morluklar olduğu belirlenen çocuğun kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
Buca'nın Adatepe Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki H.H.K'den haber alamayan yakınları, dün polise kayıp ihbarında bulundu.
Çocuk için arama çalışması başlatıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.
Bugün de devam eden arama çalışmalarında H.H.K, evlerinin yakınındaki bir apartmanın açık otoparkında yerde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Sağlık ekipleri, vücudunda morluklar olan erkek çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun tabutuna sarılan annesi sinir krizi geçirdi.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.