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İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 20 Eylül İzmir Cuma namazı saati kaçta? İşte, İzmir Cuma namazı saati...
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 20 EYLÜL
İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 20 Eylül İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...
İzmir Cuma namazı saati: 13.10
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Eylül 2019 Cuma
|05:28
|06:50
|13:10
|16:38
|19:21
|20:37
|21 Eylül 2019 Cumartesi
|05:29
|06:51
|13:10
|16:37
|19:19
|20:36
|22 Eylül 2019 Pazar
|05:30
|06:52
|13:09
|16:36
|19:17
|20:34
|23 Eylül 2019 Pazartesi
|05:31
|06:52
|13:09
|16:35
|19:16
|20:32
|24 Eylül 2019 Salı
|05:32
|06:53
|13:09
|16:34
|19:14
|20:30
|25 Eylül 2019 Çarşamba
|05:33
|06:54
|13:08
|16:32
|19:13
|20:29
|26 Eylül 2019 Perşembe
|05:34
|06:55
|13:08
|16:31
|19:11
|20:27
CUMA GÜNÜNÜN ADABI NELERDİR?
Cuma gününde Müslümanlar bir araya gelir, topluca Cuma namazı kılar, birbirleriyle görüşüp kaynaşırlar. Bu hususta şu âdâba dikkat etmek lâzımdır:
1 - Cuma gününe imkânı olanlar sabahtan hazırlanmalıdırlar. Bu hazırlık, gerekli temizliği yapıp abdest almak, yeni ve temiz elbiseler giyip güzel kokular sürünmek, vekar ve ciddiyet içinde erkenden camiye çıkmak gibi hususlardır.
Bu konuda hadîs-i şerîflerde şöyle buyurulur:
"Kim ki Cuma günü elbisesini temizler, yıkanır, erkenden de camiye gider, imama yakın oturur ve imamı dinlerse, iki Cuma arasındaki günahlarına, hattâ üç gün de ziyadesiyle keffâret olur."
"Cuma günü olunca melekler mescidin kapısında oturur ve sıra ile ilk gelenleri kaydederler."
"Üç şey var ki, insanlar bunların faziletini bilseydi onları ede etmek için yarışırlardı. Onlar da: Ezan okumak, birinci safa yetişmek ve erkenden Cuma'ya gitmektir."
2 - Cuma günü için gusletmek. Cünüplükten kurtulmak için gusledilse de olur. Hadîs-i şerîf'te:
"Cuma günü abdest almak çok güzeldir. Fakat gusletmek daha da güzel ve faziletlidir" buyrulmuştur.
3 - Cuma günü, Cuma namazından önce veya Cuma gecesi, Kehf, Duhan veyahut Yâsîn, yahut da başka bir sûre okumak; bu da olmazsa Kur'an'ın herhangi bir yerinden okumak.
Bu mübarek günü, İlâhî kelâmın nûru ile tezyîn etmek güzel bir amel, sevablı bir iştir.
4 - Cuma namazı için camiye girince, henüz hutbe başlamamış ise, kıbleye yakın boş bulunan bir yere oturmak, hatib minbere çıkınca onu can kulağı ile dinlemek.
5 - Hatib minberden inerken mihraba geçmesi için ayağa kalkmak. Bu, minber ile mihrab arasında oturanlar içindir.
6 - Hatibin hutbesinden öğüt almak.
7 - Cuma günü Peygamberimize bol bol salâvat getirmek de müstehabdır.
Hadîs-i şerîfte salâvatın mağfirete vesîle olacağı bildirilmiştir.
8 - Cuma günü fakirlere sadakalar dağıtmak da müstehabdır. Mükâfatı iki katlıdır.
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