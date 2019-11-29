İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma saati, cuma namazını kılıcak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13.02'de okunan öğle ezanıyle birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 29 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:04'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 29 Kasım 2019 Cuma 06:34 08:00 13:04 15:37 17:59 19:20 30 Kasım 2019 Cumartesi 06:34 08:01 13:05 15:37 17:59 19:20 01 Aralık 2019 Pazar 06:35 08:02 13:05 15:37 17:58 19:20 02 Aralık 2019 Pazartesi 06:36 08:03 13:06 15:37 17:58 19:20 03 Aralık 2019 Salı 06:37 08:04 13:06 15:36 17:58 19:20 04 Aralık 2019 Çarşamba 06:38 08:05 13:06 15:36 17:58 19:20 05 Aralık 2019 Perşembe 06:39 08:06 13:07 15:36 17:58 19:20 GÜNÜN AYETİ

Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin. (Bakara, 2/188)

GÜNÜN HADİSİ

Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. (Al-Bukhari, "Vasaya", 8, "Nikah", 45, "Feraiz", 2, "Edeb", 57, 58; Muslim, "Birr", 28)

GÜNÜN DUASI



Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Tirmizi, "De'avat", 96)