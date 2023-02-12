İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem yardımları

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları için insan kaynağını ve araçlarını gönderirken insani yardım için de çeşitli kampanyaları organize etti. Belediyenin sitesinde yer alan bilgilere göre ilk dört günde 121 tır, 82 kamyon, 3 uçak ve 2 gemi deprem bölgesine sevk edildi. “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyalarıyla ulaşılan rakam 41 milyon lirayı geçti.

464 bin battaniye, 7 bin yorgan, 3 bin 500 yastık, 7 bin 26 elektrikli ısıtıcı ve bin 521 soba, 465 bin 687 litrelik içme suyu, 28 bin 500 bebek bezi ve maması, 8 bin paket hijyenik ped, 809 bin parça giysi, 16 bin 500 hijyen paketi, 32 bin 137 ekmek, 18 bin 355 adet süt, 20 bin gıda paketi ile ilk yardım malzemesi, çadır, mat, uyku tulumu, ayakkabı, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye gibi tonlarca insani yardım malzemesinin ihtiyaç bölgelerine gönderildiği bildirildi.

Belediye ayrıca Osmaniye ve Hatay’da depremzedelerin ücretsiz internete bağlanması için 1 uydu olmak üzere 6 WizmirNET noktası, jenaratör olmayan yerler için 10 güneş paneli enerji noktası, bir 30 kVA jeneratör ve 250 cihaz kapasiteli şarj istasyonunun montajını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin bölgedeki çalışmaları hakkında Twitter'da paylaşımlarda bulundu.

ESHOT Genel Müdürlüğü, toplam 100 yatak kapasiteli 10 körüklü otobüsü gezici barınma aracına dönüştürerek afet bölgesine gönderiyor.

İlk etapta 4 otobüs, deniz yoluyla İskenderun’a gitmek üzere yola çıktı.