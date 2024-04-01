İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları
İzmir Bornova yerel seçim sonuçları açıklanıyor! Türkiye bugün bir kez daha vatandaşlık görevini yerine getirmek adına sandık başındaydı. Sandıkların açılmaya başlamasının ardından Bornova Belediye Başkanı'nın kim olduğu ise büyük merak konusu haline geldi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Bornova belediye başkanı ve oy oranları…
- 1
Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibariyle kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Bornova Başkanı ve oy oranları…
- 2
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!
İzmir, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre İzmir ilçelerinden Bornova’nın belediye başkanı belli oldu!
İzmir’de açılan sandık oranı yüzde 100’e ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bornova Belediye Başkanı CHP adayı Ömer Ekşi oldu! Oy oranları ise şu şekilde:
CHP - Ömer Ekşi - %49,65
AK Parti - Cevdet Çayır - %34,64
İZMİR BORNOVA CANLI SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN
- 3
PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK, ZARFLAR NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
-
- 4
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024