İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

İzmir, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre İzmir ilçelerinden Bornova’nın belediye başkanı belli oldu!

İzmir’de açılan sandık oranı yüzde 100’e ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Bornova Belediye Başkanı CHP adayı Ömer Ekşi oldu! Oy oranları ise şu şekilde:

CHP - Ömer Ekşi - %49,65

AK Parti - Cevdet Çayır - %34,64

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