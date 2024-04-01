ÇİĞLİ, GAZİEMİR, GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLANDI

Türkiye'deki seçim süreci hız kesmeden devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çiğli Belediye Başkanı olarak yüde 48,00 oy oranıyla CHP'nin adayı Onur Emrah Yıldız, Gaziemir Belediye Başkanı yüzde 44,31 oy oranıyla CHP'nin adayı Ünal Işık ve Güzelbahçe Belediye Başkanı ise yüzde 49,83 oy oranıyla CHP'nin adayı Mustafa Günay seçildi.

İzmir'de açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde xxx seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, tüm belediye başkanları resmiyet kazanacak.

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