İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulunulması üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi, 10 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.