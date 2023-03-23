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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı

Giriş: 23.03.2023 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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