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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı, 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde, farklı zamanlarda 3 lastik bot içerisinde bulunan toplam 57 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çeşme ilçesinde lastik bot içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:01
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        İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 03.20 ve 07.15'te Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisinde toplamda 5'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Aynı gün saat 05.10'da, Seferihisan ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Öte yandan, Çeşme ilçesi açıklarında aynı gün saat 23.05'te Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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