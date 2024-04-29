İzleniyormuş hissine kapılmak: İnsanlar neden kimse yokken bile izlendiklerini hissediyorlar?

Yalnızsınız ve aniden orada birisinin olduğuna dair sinsi bir şüpheye kapılıyorsunuz. Belki bir korku filmi izlediniz ya da en son gerilim romanını okudunuz ve odanızda gizlenen bir katil olup olmadığını merak ettiniz. Etrafınıza bakarsınız ve dolabın kapısını açarsınız ama orada kimse yoktur. Peki neden zihniniz size izleniyormuşsunuz gibi hissettiriyor?