İzlanda’da halk sandık başında

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İzlanda yeni liderini seçiyor. İskandinav ülkesinde 266 bin 935 seçmen yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Nüfusu 383 bin 726 olan ülkede yerel saatle 09.00’da başlayan ve 22.00’de sona erecek seçimlerin sonucu yarın erken saatlerde açıklanacak.

SEÇİMLERDE 13 ADAY YARIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 13 aday arasındaki eski İzlanda Başbakanı 48 yaşındaki Katrin Jakobsdottir, iş dünyasında adından söz ettiren 55 yaşındaki Halla Tomasdottir ve İzlanda Ulusal Enerji Otoritesi’nde Enerji İşleri Direktörü görevini yapan 43 yaşındaki Halla Hrund Logadottir anketlerde ön sıralarda yer alıyor.

Dün yayınlanan anketlerde, eski Başbakan Jakobsdottir yüzde 26 ile ilk sırada yer aldığı, onu yüzde 24 ile Tomasdottir’in ve yüzde 19 ile de Logadottir’in takip ettiği aktarıldı. Jakobsdottir’in aralık ayından bu yana Reykjanes yarımadasında birçok kez meydana gelen yanardağ patlamalarını ele alış biçiminin ülkede büyük takdir topladığı belirtildi.