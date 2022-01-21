Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün akşam saatlerine doğru kar yağışı başlayacak ve bu kar yağışı 4-5 gün kadar sürecek. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesine, don ve çeşitli olumsuzluklara dair uyarılarının yapılmasına neden olan bu kar yağışı bazı uzmanlar tarafından "İzlanda kışı" olarak yorumlandı. Bir anda bütün hava durumu raporlarında geçmeye başlayan izlanda kışı ifadesi gündeme oturdu. Peki, İzlanda kışı aslında nedir, neye denir? İşte özellikle İstanbullular tarafından merak edilen izlanda kışı hakkında bilgiler...