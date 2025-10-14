İZBETON davasında 3 tahliye

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması, salonunun yetersiz olması nedeniyle 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

REKLAM advertisement1

İddianamede, suçtan zarar görenler bölümünde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden mahkemeye yazı sunulduğu, yazıda seyahat bedeli, konaklama ve organizasyon harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili kamu zararına rastlanılmadığının belirtildiği ifade edildi.

REKLAM

Önceki celse savunma yapmayan sanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine itirazlarıyla sürdü.

Tutuklu sanık eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı, iyi niyet protokolünün işin devamı konusunda önemli bir adım olduğunu, İZBETON AŞ ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokolün, hiçbir zaman feshedilmediğini söyledi.

İddianamede 41 milyon 900 bin liralık zarardan bahsedildiğini aktaran Karcı, "Teminat mektubu belediyededir, bozdurulmamıştır. Belediyenin kayıtlarında da zararın olmadığı görülmüştür." dedi. Tutuklu sanık İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç ise tutuklu olarak yargılanmasının nedenini anlamadığını belirterek, "Cemil Bey'e de söyledim, 'gelin hesabımızı kontrol edin' dedim. Onurumu, gururumu geri istiyorum." şeklinde konuştu. Lübiç, cezaevinde olduğu için kızının düğün töreninin iki kez ertelendiğini dile getirerek, gözyaşı döktü. REKLAM KOOPERATİF MAĞDURLARINA SÖZ VERİLDİ Duruşmada, kooperatif mağduru müştekilere de söz verildi. SS İş İnsanları Örnekköy 4. Etap'a, 2022'de 3 taksiti peşin ödeyerek üye olduğunu söyleyen Başak Zencir, 1 milyon 470 bin lira ödediğini anlattı. Zencir, inşaatın bir süre sonra durduğunu, kendilerine bir sıkıntının olmadığı yönünde mesaj gönderildiğini belirterek, "Öğrendik ki inşaatta ödediğim paranın çok altında bir ilerleme olmuş. Mart 2024'te bize teslim edilecekti. Belediyeden ucu açık protokoller geliyor. Ödemeler değişebilir ya da durdurulabilir. Şu anda ne ödeyeceğim belirsiz. Keşke geriye gitsek de bu işe girmeseydim. Ben belediyeye güvenerek, bu işe girmiştim. Kripto parayla dolandırılmayı tercih ederdim." ifadelerini kullandı.

SS İş İnsanları Örnekköy 3. Etap mağduru Hediye Aksu ise 815 bin lira ödediğini, barınma ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Bazı mağdurlar ise şikayetçi olmadıklarını bildirdi. REKLAM Ara verilmesinin ardından bir kısım mağdurların avukatı Nilgün Dağdelen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daha önce "zarar vardır" dediği işlemler için bugün "zarar yoktur" dediğini ifade ederek, bu durumu mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi. Dağdelen, dosyanın daha kapsamlı şekilde incelenmesini talep etti. Celsede iddia makamı, sosyoekonomik durumları, konumları, kaçma, delilleri etkileme, müştekileri etkileme ihmalleri ve delillerin yeterince toplanmamış olması, bilirkişi raporlarıyla zararın boyutunun artma ihtimali ve mevcut delil durumu sebebiyle eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Eski İZBETON AŞ Genel Müdür Vekili Hüseyin Şimşek'in de yöneltilen suçlamalardaki zararı karşıladığı için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirerek, adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. REKLAM MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALAR Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projelerin dolandırıcılıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğini savundu. Kooperatif üyelerinin yaşadığı mağduriyetler nedeniyle cezalandırılmaların hukuka uygun olmadığını ileri süren Soyer, şunları söyledi: "Bunlarla ilgili yargılama mahkemeleri, hukuk mahkemeleridir. Birçok etapta anahtar teslim ettik, birçoğunda da anahtar teslim etmeye yakındık. Ne kendimize ne başkasına haksız menfaat sağlamadık. 105 gündür çektiğimiz cezayı sonlandırın. Emin olun, aday gösterilip görevime devam etseydim şuan birçok etapta anahtar teslimi yapmış, yeni etapları başlatmıştık ve şimdi asla huzurunuzda olmayacaktık. Orantısız, dengesiz ve haksız cezadan bizi kurtarın. Göreceksiniz ki alnımız ak başımız dik çıkacağız." CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ise inşaat maliyetlerinin artmasında suçunun olmadığını, kooperatif üyelerinden yüzde 90'ının bu durumdan şikayetçi olmadığını savundu.

Aslanoğlu, mahkemede söz alanların kendisi hakkında zimmet suçlaması yapmadığını belirterek, suçsuz olduğunu kaydetti. REKLAM Cuma günü partisinin il kongresinin yapılacağını, partisinin kendisini tek aday olarak gösterdiğini ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyen Aslanoğlu, "Buca yüksek güvenlikli cezaevinden il başkanı seçiliyor, ben utanıyorum." dedi. Mahkeme heyeti, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç ve eski İZBETON AŞ Genel Müdür Vekili Hüseyin Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Heyet, bir sonraki celsenin yeniden Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmesine karar vererek, duruşmayı 9 Aralık'a erteledi. NE OLMUŞTU? İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti. REKLAM Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı. Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılama devam ederken İZBETON AŞ yönetim kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ara kararla tahliye edilmiş, savunması alınan tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verilmişti. *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.