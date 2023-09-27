İYİ Partili Usta'dan "anayasa değişikliği" mesajı

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Anayasa'da değiştirilmesi gereken hususlar olduğunu belirterek, "Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel Merkezde anayasa değişikliği konusunda komisyon oluşturuldu. Hangi maddede nasıl bir değişikliğe ihtiyaç var, bunlar çalışılıyor." dedi.

Usta, 1 Ekim Pazar günü başlayacak 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin partisinin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Usta, bütçe görüşmelerinden önce ekonomiyle ilgili bazı adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

Usta, yeni dönemde emekli maaşlarının acilen düzenlenmesi için ısrarlı olacaklarını, toplumun ağırlaşan sorunlarının çözümü için hükümeti hem destekleyecek hem de hükümete yol gösterecek bir çalışma içerisinde olacaklarını vurguladı.

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Sığınmacı sorunuyla ilgili hükümet yetkililerinin farklı açıklamalar yaptığını ve kafa karışıklığı olduğunu söyleyen Usta, "Sığınmacı konusunun bütün siyasi kaygılardan uzak bir şekilde Meclisin gündeminde alınması gerekir. Meclis sığınmacı konusuna kayıtsız kalamaz. Bunun iyi tartışılması lazım. Gerekirse bir komisyonun kurulup konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerekir." diye konuştu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SEÇİM SONRASINA BIRAKILMALI"

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, "yeni anayasa" kavramını kullanmaktan ziyade "anayasa değişikliği" kavramını kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

İYİ Partili Usta, "Yeni anayasa dediğinizde her şey farklılaşıyor. Baştan itibaren devletin şekli, sistemi, Türk vatandaşlığı, hatta Türk bayrağı bile tartışılıyor. Biz bunları tartışmayız. Bu nedenle anayasa değişikliği kavramını kullanmaktan yanayız." dedi.

Mevcut Anayasa'da şimdiye kadar çok sayıda değişikliğin yapıldığını anımsatan Usta, şöyle konuştu:

"Elbette Anayasa'da değiştirilmesi gereken hususlar var. Hükümetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir düşüncesi olsa buna destek veririz. Ama Cumhur İttifakı'nın böyle bir düşüncesi yok. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. maddesi bizim kırmızı çizgimiz. Bunların hiçbir şekilde müzakere edilmemesi gerekir. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. madde tartışılmadığı sürece bir sıkıntı yok. Daha demokratik, katılımcı, yasama ve yürütmenin hesap verdiği, kuvvetler ayrılığının gerçekleştiği bir anayasa bizim de özlediğimiz bir anayasadır.

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Ayrıca anayasa değişikliğinin yerel seçim sonrasına bırakılmasını istiyoruz. Anayasa, toplumun en üst mutabakat metnidir. Bunu siyasi rekabetin parçası yapmamak gerekir. Anayasa değişikliğinin seçim argümanı haline gelmemesi lazım. Seçim öncesi yapılırsa iş tıkanır ve çalışmadan sonuç alınamaz. Seçim sonrasında Türkiye'nin seçimsiz bir 4 yılı var. Sağduyuya dayalı ve en geniş katılımın sağlandığı anayasa değişikliği bizim de özlemimiz. Bu konuda katkı vereceğiz. İYİ Parti olarak biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel Merkezde anayasa değişikliği konusunda bir komisyon oluşturuldu. Hangi maddede nasıl bir değişikliğe ihtiyaç var, Bunlar çalışılıyor."

"MECLİS İÇTÜZÜĞÜ'NDE DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI GEREKİR"

Usta, Meclis İçtüzüğü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum açısından bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini dile getirdi. Daha kaliteli yasama sürecinin olması için etkin müzakere mekanizmasının kurulmasını sağlayacak Meclis İçtüzüğü'ne ihtiyaç olduğunu söyleyen Usta, yeni hükümet sistemiyle birlikte yürütmenin yapısının değiştiğine işaret etti. Usta, şöyle devam etti:

"İhtisas komisyonlarının isimleri ve yapısının değişmesi lazım. Komisyondaki müzakereler son derece sınırlı ve kısıtlı. Kanun teklifleri aceleye getiriliyor. Dünyanın her yerinde komisyon çalışmaları uzun, genel kurul çalışmaları ise kısa sürüyor. Bizde tersi durum var. Komisyonda kanun tekliflerinin görüşülmesiyle ilgili sürenin uzatılması gerekir.

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Kanun teklifleri hazırlanırken etki analizleri sağlıklı yapılmıyor. Sivil toplum kuruluşlarının yasama sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Bunlar yapılırsa daha kaliteli ve etkin şekilde kanunlar müzakere edilmiş olur."

Erhan Usta, soru önergelerine zamanında ve doyurucu cevaplar verilmediğini, bu sorunun önüne geçilmesi için gerekirse Meclis İçtüzüğü'nde değişikliğe gidilerek bazı müeyyidelerin gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümet sisteminde hükümetin Meclise değil, Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olduğunu aktaran Usta, milletvekillerinin Cumhurbaşkanına soru soramadığını, Cumhurbaşkanlığına da soru sorulmasını mümkün kılacak şekilde İçtüzük değişikliğinin yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

TBMM'nin kendi gündemine hakim olması gerektiğini de dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Kanun teklifi yapma yetkisi milletvekillerine verilmiş. Ancak uygulamada böyle bir şey yok, hükümet kanun teklifini hazırlıyor, sonra iktidar partisine mensup bir milletvekilinin imzasıyla Meclise sunuluyor. Bazen imza sahibi milletvekili bile Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifine tam olarak hakim olamıyor. Yeni sistemde eğer kanun tekliflerini milletvekilleri veriyorsa o zaman bunun altyapısını da kurmak lazım. Milletvekillerini teknik açıdan destekleyecek uzmanlardan oluşan bir altyapının kurulması gerekir. Burada sektör temsilcileri de olabilir."

Usta, yasama sürecindeki torba kanunu uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti. Bütçe görüşmelerine dünyanın her yerinde çok önem verildiğine dikkati çeken Usta, "Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinin canlı olarak verilmesi lazım. Genel Kurulun açık olduğu süre içerisinde Meclis TV'nin de açık olması gerekir. Bu toplumun aydınlatılması ve siyasetçilerin vatandaşa karşı sorumluğunu yerine getirmesi açısından çok değerli." şeklinde konuştu.