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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İsveç Hükümetini gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç polisinin cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyenlere izin vermesine tepki gösterdi. Zorlu, "Nerede ve nasıl olursa olsun milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi

Giriş: 28.06.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İsveç Hükümetini gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'e kınama
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç polisinin cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyenlere izin vermesini kınadı....

Zorlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayramı idrak ettiğimiz bugün, İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i hedef alan bir alçak provokasyon daha gerçekleşmiştir. Öncelikle nerede ve nasıl olursa olsun milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz! Partimizin İsveç kadın kolları başkanlığı bu çirkin eyleme bizzat yerinde tepkisini göstermiştir. Ayrıca hatırlanacağı üzere İYİ Parti temsilciliğimiz tarafından 29 Ocak’ta Stockholm mahkemesine yaptığımız başvuru ve savcılığın bu yönde kararı neticesinde bir süredir bu çirkinliğe izin verilmiyordu. Maalesef bu kez devreye Yüksek Mahkeme girdi ve söz konusu kararı kaldırarak, menfur saldırıların yolunu açtı. Biz İYİ Parti olarak bu nefret suçuna karşı girişimlerimizi tekrar yapacağız. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yapmaya hazırlanan İsveç Hükümetini gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz! "



Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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