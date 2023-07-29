İYİ Parti lideri Meral Akşener: Aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu yıl 45'incisi düzenlenen Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nin açılışı için Isparta'nın Uluborlu ilçesine geldi. Karayolu ile Eskişehir'den Uluborlu'ya geçen Meral Akşener ilk olarak Belediye Başkanı Aziz Tuna'yı makamında ziyaret etti.

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Başkanlık makamında İl Başkanı Hasan Büyükçam ve ilçe başkanları ile basına kapalı toplantı yapan Akşener daha sonra ilçede esnafları ziyaret etti. Sonrasında festivalin düzenlendiği alana geçen Meral Akşener, burada festival konserini izlemeye gelen kalabalığa hitap etti. Uluborlu ilçesinin bir dönem 80 bin nüfuslu bir yerleşim alanı, 1200 İstiklal madalyalı kadim bir şehir olduğunu söyleyen Meral Akşener, şimdi ise ürettiği kiraz 75 TL iken bir anda 35 TL'ye indirilen mağdur bir şehir haline geldiğini aktardı. Akşener, mevcut iktidarın çiftçiyi zor durumlara soktuğunu ve 'Ne halin varsa gör' dediğini kaydetti.

"BUNDAN SONRA BİR AN BİLE PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ" Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini belirten Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Muhalefet nedir? Halkın sözcülüğüdür. Biz sizin adınıza iktidarı kontrol edecek ve eksikliklerini dile getireceğiz. Bakın göreceksiniz bundan sonra bir an bile peşlerini bırakmayacağız" dedi. REKLAM Kendisini dinleyenler arasında yer alan Hesna ve Mustafa çiftini gösteren Meral Akşener, "Bakın karşımda güzel bir kızımız var. O başörtülü ben başı açığım. Ne ben onun başının kapalı olmasına ne de o benim başımın açık olmasına karışmamalıyız. Biz kendi işimizi bu şekilde bakın ne güzel Hesna ile ben aramızdaki bu farkı, sorun yaratmadan çözdük. İktidarın işi bu değildir. İktidar Hesna'nın ev sahibi, araba sahibi olabilmesinin yolunu açacak imkanlar hazırlamaktır" diye konuştu. "BİZ SEÇİMİ KAYBETTİK ERDOĞAN KAZANDI" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun´un bir ilçesinde, partisinin 5 yıllık başkanının başına gelenlerden söz ederek, şöyle devam etti: "Bu başkanım daha önce biz MHP'deyken 5 yıl MHP İlçe Başkanı şimdi de 5 yıldır İYİ Parti İlçe Başkanı. Bu başkanımız bir köye gittiğinde o köyde elini uzattığı köylüler eline vurup sıkmamışlar. Biz şimdi o köylülerimizi suçlayamayız. Bunu neyi gösteriyor? Terör propagandası yapılırken, yaylım ateşi gibi söylenirken biz o kardeşlerimizin o yalanlara inanmasını engelleyecek çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Yani niçin bunu söyledim? Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Mevlana diyor ki 'Dün dünde kaldı cancağızım yeni şeyler söylemek lazım.' Geçmişten ders alıp, hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var." REKLAM