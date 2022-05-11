Akşener'den Meclis'e sığınmacı çağrısı

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, "Sayın Erdoğan'ın bizzat kaleme aldığı 20 yıllık trajedinin sonuna geliyor. 20 yıl önce hak, hürriyet ve adalet yoluna çıkıyoruz diyenler istibdat yoluna acente oldular. 2002 Kasımında milletimizi Avrupa'ya götüreceğiz diye yola çıkanlar 20 yılın sonunda Avrupa'ya gidecekken, gider ayak Ortadoğu'yu memleketimize getirdiler" dedi.

İYİ PARTİ'NİN SIĞINMACI ÇALIŞMASI

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün topraklarımız AK Parti sayesinde bir göç koridoruna, bir kaçak hendeğine dönüşmüş durumda. AK Parti'nin göç politikalarının ortaya çıkardığı ekonomik, insani, güvenlik ve dış politika sorunlarının çözümü için 2019 yılı Haziran ayında İYİ Parti Genel Başkanı olarak Sayın Erdoğan'a seslenmiştim. Demiştim ki; bu göç meselesi Türkiye'yi kötü bir yöne götürüyor. Demografi değişecek, ekonomi kötüye gidiyor. İYİ Parti Genel Başkanı olarak beni devlet adına görevlendir, ben Suriye'ye gideyim Beşar Esad ile görüşeyim, ülkemizde Suriye'den gelen göçmenleri gönderelim. Bu planı kendisine iletmiştim. Karşılık her türlü hakaret ve çirkinlik.

2019 yılı Aralık ayında Sayın Ümit Özdağ'ın önerisi, Sayın Aytun Çıray'ın başkanlığında Ankara'da bir çalıştay düzenledik. Bu çok boyutlu sorunu çözümlemeye yönelik tedbirler önerdik. Bilim insanları ve devlet insanları vardı. Yol haritasını İYİ Parti Genel Başkanı olarak milletimizle paylaştım. Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığımızın ürettiği raporun üzerinden yeniden çalışma birimi oluşturuldu."

İYİ Parti lideri Akşener, "Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde, bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. Demografi diye söylemlerimizin arkasında böyle bir sonuç var" ifadelerini kullandı.

"UYARMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ"

"Yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmayacağız" diyen Akşener, "Sorumlulukla hareket ettik. İktidar son günlerde, sorunu görmezden gelmeye, zikzaklar çizmeye devam etti. Tutarsız ve lakayt açıklamalarla insanlarımızı tedirgin etmekten çekinmedi. Bir yandan muhalefetin gündemini çalma arayışına girerek, beton ve briket üzerinden günü kurtarmaya gayret etti. 6-6,5 milyon sığınmacı ile karşı karşıya olduğumuz söz konusu. Türkiye'de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı gereklilik görüyoruz. AB başta olmak üzere sığınmacılara yönelik projelerin, artık sığınmacıların geri dönüşüne odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Şam'da kim iktidarda olursa olsun Suriye ile ilişkilerin yapıcı zemine oturması gerekiyor. AB ve ABD'nin gerekli sorumluluğu alması için aktif bir dış politika zorunluluktur. Sayın Erdoğan artık bir yılda bazı adımları somut olarak atma mecburiyetindedir" diye konuştu.

Akşener, "Bugün artık geçici koruma statüsünü ve göç hareketini belirleyen Göç ve Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmanın vaktidir. Milletimizin acil çözüm beklediği böyle bir meseleyi çözüme bağlayabilmek görevimizdir. Bu partiler üstü bir meseledir. Özel bir oturumda meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım" dedi.

KONUT FİYATLARI

Konut krizine değinen İYİ Parti lideri Akşener, "Devlet krizinin mimarı bay kriz, sandığı getireceği yerde krizleri derinleştirmeye, hatalarında ısrar etmeye devam ediyor. Bay kriz ben ekonomistim diye gezdikçe, faiz sebep dedikçe kriz ortamı daha da derinleşiyor. Bugün gelinen noktada enflasyon oranı yüzde 70 oldu. Türkiye hızla fakirleşirken barınma kriziyle karşı karşıyayız. Kamu bankalarının kaynakları yanlış dağıtması sonucunda konut sahipliği oranı düşüyor" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin oturduğu evin kirası asgari ücretin 1.3 katına çıkmış durumda. Konut kampanyası barınma krizini daha da derinleştirdi. Bay kriz bu müjdeyi verdikten sonra konut fiyatları yüzde 10 arttı. Konut fiyatlarındaki artış kamu bankalarının yüzde 50'nin altında kredi vermesiyle inmez. Müjde diye ambalajlanmak istenen bu kampanya kamu kaynaklarının inşaat sektörüne aktarılmasından başka bir şey değildir. Çakma müjdelerinizle milletimizi oyalamaktan vazgeçin. Akılcı adımları atın, insanları mağdur etmeyin. Konut satışını teşvik edecek devlet desteği yerine, konut üretimini ucuzlatacak sanayi teşviki verin. Büyükşehirlerde yabancılara gayrimenkul satışına kısıtlama getirin."

"ŞÜKÜR" POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şükür" tavsiyesini eleştiren Akşener, "Bu millet şükretmeyi bilmiyormuş. Bay kriz ve avenesi ak kaşık, suçlu yine milletimizmiş. Millete hakaret ettiği repertuvarına şimdi de şükürsüzlüğü ekledi. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; şimdi de şükre mi sığınıyorsun? Allah ile kul arasına girmeye mi çalışıyorsun? Bizim milletimiz şükretmesini bilir. Saray hayatı seni bozduğu için unutmuşsun. Bayat tavsiyelerini kendine sakla" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi sert bir şekilde eleştiren Akşener, "Şaklabanlıktan sorumlu saray bakanı anlamsız esprilerine devam ediyor. Bu arkadaş sanayicilere kendince verdiği müjdesi açıklanmayınca 'akşam uyuşukluğu' demişti. Daha sonra enflasyon korumalı tahvil vereceğiz açıklaması yaptı. Madem enflasyon düşüyordu, bu nereden çıktı? Emekliyi, memuru enflasyona ezdiririz, onlardan topladığımız vergiyi zengine veririz, dedikleri bu" dedi.

Akşener, "O sandık gelene kadar soracağız, yandaşını zenginini koruduğun kadar vatandaşını niye korumuyorsun diye soracağız. Çiftçiyi, emekliyi, memuru neden korumuyorsun diye soracağız" diye konuştu.

ANTALYA ZİYARETİ

"Ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor" diyen Akşener, "Her yerde tek bir konu var, hayat pahalılığı. Siftahsız dükkanları ziyaret ettim. Mutsuz gençlerle, umutsuz annelerle, hayatta kalmaya çalışan emeklilerle konuştum" dedi.

Vatandaşın sıkıntılarını aktaran Akşener, "Bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Sizin sesinizi duymak istemiyorlar. Sizin dertlerinizi anlamak istemiyorlar. Çözmek istemiyorlar çözmek için kendi rahatlarını bozmak zorundalar. Artık rahatlarını bozmamak için milletten de memleketten de vazgeçmiş durumdalar" diye konuştu.