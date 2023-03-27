İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz

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İYİ Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz edeceklerini açıkladı. YSK önünde basın açıklaması yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçim takvimine göre geçici cumhurbaşkanlığı aday listesinin yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi. Poyraz, Erdoğan'ın isminin listede yer alması durumunda, Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na ilişkin teknik detayları içeren itiraz dilekçesinin işleme aldırılacağını kaydetti.

Poyraz açıklamasında şunları kaydetti: "Hepimiz biliyoruz ki Sayın Erdoğan ilk 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre, bundan sonra yapılacak seçimde de 3. kez adaylığı söz konusu olacaktır. YSK elbette Anayasa'ya, kanunlara bağlı, bu bağlılığın yeminini etmiş üyelerden oluşmaktadır. Mevcut Anayasa'nın ve kanunların emrettiği şekilde geçici aday listesinde Erdoğan'ın isminin olmayacağını düşünüyorum. Bu siyasi bir tavır değildir, bu hukuki bir tavırdır."