İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Türkoğlu: Bursa'nın temizliğe ihtiyacı var

REKLAM advertisement1

Habertürk TV'deki canlı yayın programına temizlik personeli elbiseleriyle çıkan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Adayı Y. Selçuk Türkoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Türkoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Emek hareketinden geliyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar programlarımızın büyük çoğunluğuyla bu süreci götürmeyi düşünüyorum. Gerçekten büyük bir temizliğe ihtiyacı var. Yerel yönetim zihniyetinde temizliğe ihtiyaç var. 2019'da Millet İttifakı'nın adayı olan sayın Bozbey'i destekledik. Güzel ve ciddi bir süreç oldu. İYİ Parti teşkilatları da üzerine düşeni de en üst perdeden yaptı. Biz kendi adaylarımızla kendi adaylarımızla milletin önüne alternatif ve üçüncü bir yol ortaya koyuyoruz.

REKLAM

"TRAFİKTE İSTANBULLA YARIŞIR HALE GELDİK"

Bursa'da anormal kontrolsüz sanayileşme var. Daha da artırılmaya çalışıyor. Yalnızca organize sanayi bölgelerin içerisinde olmayan dışarıda 2 bin 800 civarında ovaya yayılmış fabrikalar var ve bunların da kontrolü yok. Trafik sorununda da neredeyse İstanbul'la yarışır hale gelmiş bir Bursa var. Bursa tam anlamıyla bereketli dünyanın en güzel şehri olabilecek iken, artık yaşayanlarına huzur vermeyen, bir yandan bir yere ulaşılamayan, sıcak suyunu kaybetmiş, marka değerlerini kaybetmiş, Bursaspor'u 2. Lig'e düşmüş bir şehir haline geldi.

"BURSA ULAŞILAMAYAN BİR ŞEHİR OLDU"

Bursa'nın hızlı treni yok. Bu gidişle 2030'u da bulur bu tren gelemez. Halbuki hızlı tren Türkiye'nin her yerine gitmeli. Böyle bir ihtiyaç var. Bursa ulaşılamayan bir şehir. 280 binin üzerinde Suriyeli ve Afgan göçmenin olduğu Çarşamba'nın resmen Şam olduğu, bir getto olduğu. Yıldırım'da Yavuz Selim Mahallesi'nin Halep olduğu bir şehir şu anda Bursa.