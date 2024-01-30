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        Haberler Spor Futbol Ivan Rakitic, Al-Shabab'dan Sevilla'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

        Ivan Rakitic, Al-Shabab'dan Sevilla'ya transfer oldu

        Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:22
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        İspanya'nın Sevilla takımında uzun yıllar top koşturan Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımına transfer oldu.

        Sevilla Kulübü, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı.

        Rakitic, 2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.

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